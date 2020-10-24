إطلاق مشروع الحاكورة في الهرمل بحضور النائب حمادة

أطلقت مؤسسة “جهاد البناء” في الهرمل، مشروع الحاكورة الشتوي، خلال احتفال حضره النائب ايهاب حمادة ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ومفتي الهرمل الشيخ علي طه ورؤساء بلديات الهرمل والقضاء وممثلون للجمعيات التعاونية وحشد من الأهالي.

وأوضح مدير مركز “الجواد” خضر جعفر أن “المشروع الذي يطلق اليوم بالتعاون مع اتحاد بلديات الهرمل والبلديات، يأتي في سياق دعم الاقتصاد الاسري”.

ورأى حمادة أن “إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحاكورة بالتعاون مع اتحاد البلديات بعنوان دعم الاقتصاد الاسري، لإعادة بناء المنظومة الغذائية وإعادة بناء جديد للعلاقة مع الأرض وتعزيز العلاقة الاقتصادية والارتباط بالارض”. وتحدث عن “مشروع لتوزيع الفارس تعويض ما سببته الحرائق ومشاريع أخرى لدعم الجهاد الزراعي الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتعزيز عملية الزراعة والصناعة والتكامل بين الزراعة والصناعة”.

ودعا الحكومة إلى “الإفراج عن أموال البلديات التي أثبتت أنها الجسم الرئيسي الذي يقف بجانب الناس ويتابع حاجات المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام