خلية أزمة جبل عامل: 5 إصابات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 15:48

خلية أزمة جبل عامل: 5 إصابات جديدة

منذ 30 mins 24 October، 2020
كوارث
لبنان

أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، ب”تسجيل إصابة جديدة في بلدة ديرسريان، أربع إصابات وافدة الى بلدة قبريخا وحالة شفاء في بلدة ميس الجبل، وبناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الأزمة حتى تاريخه، هو 350 إصابة، بينها 248 حالة شفاء، تسع حالات وفاة و70 حالة قيد المتابعة حاليا 66 منها في الحجر المنزلي و4 داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي.
وذكرت خلية الأزمة بأنها، بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية، آملة من الأهالي عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عنها. وشددت على “ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظا على صحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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