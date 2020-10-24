13 حالة إيجابية ضمن رحلات وصلت إلى بيروت الاربعاء الفائت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 15:48

13 حالة إيجابية ضمن رحلات وصلت إلى بيروت الاربعاء الفائت

منذ 1 ساعة 24 October، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/10/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية، جاءت كالآتي:
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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