رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي: التطبيع مع “إسرائيل” يناقض القانون الوطني للسودان والالتزام القومي العربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 24 2020 - 14:18

رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي: التطبيع مع “إسرائيل” يناقض القانون الوطني للسودان والالتزام القومي العربي

منذ 22 mins 24 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة