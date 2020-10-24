اتحاد بلديات جبل عامل أطلق مشروع الزراعة البيتية لدعم المزارعين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 14:18

اتحاد بلديات جبل عامل أطلق مشروع الزراعة البيتية لدعم المزارعين

منذ 26 mins 24 October، 2020
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لبنان

أطلق اتحاد بلديات جبل عامل، مشروع “الزراعة البيتية”، بالتعاون والشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر – برنامج الامن الاقتصادي للعائلات الفقيرة، وضمن خطة الاتحاد للاكتفاء الاستهلاكي والامن الغذائي وفي سبيل دعم المزارعين وتثبيتهم في أرضهم.

المشروع الذي يستفيد منه زهاء 400 عائلة من قرى الاتحاد، عبارة عن توزيع كمية كبيرة من شتول الخضار الشتوية (خس، بروكولي، ملفوف، قرنبيط) ويهدف الى تحقيق اكتفاء ذاتي وإنتاج اقتصادي وتخفيف الفاتورة الغذائية لكل عائلة، فضلا عن استثمار أراضيهم في الزراعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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