وزير المال: لم يبق لدى الوزارة أي مراسيم عالقة لشركات النفايات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 14:18

وزير المال: لم يبق لدى الوزارة أي مراسيم عالقة لشركات النفايات

منذ 44 mins 24 October، 2020
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