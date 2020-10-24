كيف علّق وزير الصحة على بيان مصرف لبنان حول المستلزمات الطبية؟

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن “البيان الصادر عن مصرف لبنان والذي يعلن الإتفاق مع جمعية المصارف على كيفية تسديد كلفة المستلزمات الطبية بالأوراق النقدية بالليرة اللبنانية إيجابي، ويؤكد أن صرخة المستشفيات ومستوردي المستلزمات الطبية قد وصلت”.

أضاف: “مع بداية الأسبوع واستئناف نشاط السوق، ستتضح أكثر تأثيرات ما تم الإعلان عنه، وسيتم التأكد من نتائجه العملية التي تبقى رهن التزام جمعية المصارف، وسنتابع مع مصرف لبنان للتأكد من تذليل العقبات والهواجس المطروحة”.

أضاف في حديث تلفزيوني: “من غير المقبول تكرار تهديد اللبنانيين بتوقف المستشفيات عن استقبالهم. فالناس لم تعد لديها القدرة على احتمال المزيد من الأزمات والضغط وهم يحتاجون إلى من يمنحهم الأمان”.

وإذ لفت الوزير حسن إلى أنه طلب من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف مناقشة كل قرار مالي ينعكس على القطاع الصحي مع وزارة الصحة العامة، أقر بأن “المستشفيات تعاني ولكننا موجودون أمامهم ومع مجمل النقابات التي تعنى بالقطاع الصحي لرفع الصوت معهم وتفادي الوقوع في الأزمة المطروحة”؛ وأكد أن “ما من مسؤول سواء في الحكومة المستقيلة أم في الحكومة التي سيتم تأليفها ضد القطاع الصحي، ولكن نجدة المواطن هي الأولوية ويجب أن يطمئن الى أن أمنه الصحي لا يزال متوفرا رغم كل الصعوبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام