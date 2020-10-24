3 جرحى بانفجار قارورة غاز في مخيم البداوي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 14:16
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اليمن: استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق نار من حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية
الرئيس الصيني شي جينبينغ: لن نجلس مكتوفي الأيدي حيال أي ضرر يلحق بسيادتنا ولن نسمح لأي قوة بأن تغزو أو تقسم أراضينا
رئيس الوزراء الإسباني: العدد الفعلي للمصابين بكوفيد-19 تجاوز الثلاثة ملايين في البلاد
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تكثيف المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي لمحاربة خطاب الكراهية
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
3 جرحى بانفجار قارورة غاز في مخيم البداوي
منذ 1 ساعة
24 October، 2020
انفجار قارورة غاز
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