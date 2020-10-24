بلدية الشيخ محمد عكار: ثبوت إصابة جديدة تخضع للحجر المنزلي

أعلنت بلدية الشيخ محمد ثبوت إصابة جديدة، وهي في الحجر المنزلي. وباشرت لجنة الطوارئ في البلدية إعداد لائحة المخالطين، تمهيدا لإجراء الفحوص اللازمة.

وطلبت البلدية من أبناء البلدة، “إبلاغها عن أي حالة اختلاط مع المصابين في البلدة أو من خارجها على الرقم التالي: 71/875783 لإجراء الفحوص اللازمة”، داعية المخالطين الى “التزام الحجر المنزلي لحين إجراء الفحوص اللازمة في الموعد الذي يعينه قسم الصحة في عكار، والتباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات الوقاية منعا لانتشار الفيروس في البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام