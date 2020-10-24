خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 21 حالة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 09:40

خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 21 حالة إيجابية

منذ 25 mins 24 October، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 21 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
– زغرتا: 13
– مجدليا: 3
– أصنون: 1
– رشعين: 1
– سبعل: 1
– الخالدية: 1
– كفردلاقوس: 1

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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