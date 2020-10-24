خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 21 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 21 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– زغرتا: 13

– مجدليا: 3

– أصنون: 1

– رشعين: 1

– سبعل: 1

– الخالدية: 1

– كفردلاقوس: 1

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام