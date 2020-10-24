الولايات المتحدة: تجدد المظاهرات إثر إطلاق الشرطة النار على زوجين من أصول إفريقية

أفادت وكالة “رويترز” بأن مئات من الأمريكين سيتظاهرون مجددا في ووكيجان بولاية إيلينوي، بعد إطلاق الشرطة النار على زوجين من أصول إفريقية مما أسفر عن مقتل الزوج وإصابة الزوجة.

وشارك أكثر من 100 شخص في مسيرة في ووكيغان يوم الخميس إحتجاجا على إطلاق النار في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري الذي أودى بحياة مارسيليس ستينيت البالغ من العمر 19 عاما.

وأشار مؤسس فرع جماعة “حياة السود مهمة” كلايد ماكليمور في مقاطعة ليك الأمريكية إلى أن ما بين 200 و300 شخص سيتجمعون من الساعة الرابعة مساء السبت.

ولفت إلى أن “ذلك سيتبعه إقامة صلاة يوم الأحد بالقرب من مكان إطلاق النار على ستينيت وتافارا وليامز خلال توقف في إشارة مرور، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء”.

وشدد على أن “المحتجين يريدون أن تتولى وزارة العدل التحقيق في الحادث وليس شرطة الولاية التي تباشر التحقيق كإجراء عادي”.

وأعلنت إدارة شرطة ووكيغان أن “شرطيا من أصل إسباني أطلق النار على سيارة الزوجين لسيرها في الاتجاه المعاكس عندما اقترب منها، وكان يخشى على سلامته”.

المصدر: وكالة رويترز