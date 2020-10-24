الرئيس البوليفي السابق يغادر الأرجنتين باتجاه فنزويلا بعد فوز حزبه في الانتخابات

قالت وكالة الانباء الأرجنتينية الرسمية، إن الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، غادر الأرجنتين على متن طائرة متجهة إلى فنزويلا بعد فوز حزبه الاشتراكي بالانتخابات في بوليفيا.

وذكرت الوكالة أمس الجمعة، أن موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين منذ استقالته، وسط احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، غادر على متن طائرة رسمية تابعة للحكومة الفنزويلية بعد ظهر الجمعة متوجها إلى كاراكاس.

وأعلن موراليس، الاثنين الماضي، عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز اليساري لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية في نهاية الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن لويس آرسي، الفائز في الانتخابات الرئاسية، كان وزير الاقتصاد في عهد موراليس، وهو مرشح الحركة باتجاه الاشتراكية.

المصدر: وكالات