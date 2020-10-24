7 مشروبات صحية لتعزيز جهاز المناعة

الإصابة بالمرض والعدوى ليس بالأمر السهل خاصة في ظروف انتشار الفيروس التاجي، لذا من الضروري جدا تناول الأغذية الصحيحة وتعزيز جهاز المناعة لديك.

نشر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد بأن الأجسام المضادة الموجودة في جهاز المناعة تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات ودرء الإصابة العدوى، لذلك من المهم أن تحافظ على صحته وقوته.

كما أن نظام المناعة القوي يقاوم الإصابة بالفيروس التاجي ويساعدك على التعافي من العدوى بأسرع وقت.

إليك قائمة المشروبات الصحية التي من شأنها تعزيز جهاز المناعة لديك:

عصير البندورة: يحتوي عصير البندورة الطازج على حمض الفوليك الذي يخفف من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية التي تمد الجسم بفوائد صحية عديدة.

عصير نباتي أخضر: امزج التفاح الأخضر والخس واللفت في الخلاط واخلطه جيدا وتناوله.

تحتوي قشور التفاح على نوع من الفلافونويد النباتي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، ومن ناحية أخرى، يحتوي الخس واللفت على فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

عصير فواكه أحمر: ضع الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح في كوب واحد واخلطه جيدا وتناوله.

يعتبر هذا المشروب مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تقلل من أعراض الالتهاب وتقوي جهاز المناعة لديك، ليس هذا فحسب، بل يساعدك أيضا في التعامل مع أعراض البرد أو الأنفلونزا والتخلص منها.

عصير الحمضيات: توصف ثمار الحمضيات بأنها أفضل المصادر لفيتامين سي، ومعززات قوية للمناعة، مما يساعدك على محاربة العدوى والأمراض الفيروسية بشكل طبيعي مذهل.

عصير البطيخ: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم، كما أنه يساعد في إزالة السموم، ويحتوي على عناصر غذائية صحية مثل فيتامين سي وفيتامين أ والمغنيسيوم التي جميعها مفيدة لجهاز المناعة.

عصير اليقطين: هذا العصير العجيب غني بالزنك والمغنيسيوم والألياف، وهي ثلاثة من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على نظام المناعة الصحي، كما أنه يساعد في تقليل الالتهاب.

المصدر: سبوتنيك