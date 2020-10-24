“واتسآب” يدخل عالم “المدفوعات”… تحديث جديد ثوري

أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية عن إطلاق تحديث ثوري على تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية “واتسآب”، والذي يشمل توفير عمليات شراء وخدمات استضافة من خلاله.

ومن خلال التغيير الجديد، سيسمح “واتسآب” للشركات بأن تبيع منتجاتها من داخله عبر “متجر فيسبوك” عبر شبكة الإنترنت، وهي الخدمة التي تم إطلاقها في شهر مايو/ أيار بغرض تقديم تجربة تسوق موحدة عبر تطبيقات “فيسبوك” كافة، بحسب وكالة “رويترز”.

كما يمكّن التحديث “واتسآب” من الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية، التي ستوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم “فيسبوك”.

من جانبه، أعلن رئيس العمليات في “واتسآب”، مات إيديما، في مقابلة، أن أداة التسوق ستبدأ في الظهور على التطبيق خلال العام الحالي، بينما ستتاح خدمة استضافة الرسائل في العام المقبل 2021.

وشدد إيديما أن “فيسبوك” لن تستخدم بيانات الرسائل المستضافة على خوادمها لأغراض تجارية أخرى.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 175 مليون شخص يتفاعلون يوميا مع الأعمال عبر “واتسآب”، الأمر الذي شجّع إدارة التطبيق على إطلاق خدمة الاستضافة الجديدة.

وتسعى شركة “فيسبوك” بتلك الثورة التحديثية على تطبيق “واتسآب” لزيادة مبيعاتها من خلاله، بعد أن اشترته في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، لكنه كان بطيئا في تحقيق الدخل لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

المصدر: سبوتنيك