أفضل 5 منتجات للجهاز العصبي المركزي

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن الأساسية خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في تعزيز صحة جهازك العصبي.

وأهم هذه المنتجات هي:

الأفوكادو

تعد هذه الفاكهة غنية بحمض الفوليك وفيتامين “К”، والتي بدورها تقوي الجهاز العصبي المركزي، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويحسن الوظيفة الإدراكية.

بروكلي

البروكلي مفيد للجهاز العصبي بسبب احتوائه على مستويات عالية من فيتامين “К” والكولين (من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي تمتاز بخاصية الذوبان في الماء وهي عادة تتركب من فيتامين ب المركب)، كما أن البروكلي يساعد على الحفاظ على معدل الذكاء.

المكسرات

يحتوي اللوز والكاجو والبندق والجوز على كميات لا بأس بها من المغنيسيوم، كما أن الجوز البرازيلي يحتوي على عنصر السيلينيوم، وجميع هذه العناصر تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

الشوفان

يساعد تناول وعاء من دقيق الشوفان يوميا على استقرار الجهاز العصبي المركزي، كما أنه مفيد للصحة العامة، حسب موقع “thehealthsite”.

الشاي الأخضر

وجود مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر يجعل منه منتج مفيد للجهاز العصبي، وإن احتواءه على الكاتيكين يمنع شيخوخة الدماغ المرتبطة بالتوتر.

المصدر: سبوتنيك