هل يساعد الأرز البنّي على خسارة الوزن فعلاً؟

تستخدم سيدات المنازل الأرز البنّي وذلك الأبيض العادي في تحضير مختلف الأطباق. ويتساءل الكثيرون عن أيهما الأكثر فائدةً على المستوى الصحي. فإن كنت من هؤلاء، اعلمي أن لكل منهما خصائصه المهمّة.

الأرز البنّي

يمكن هذا الأرز أن يشكل جزءاً من حمية تهدف إلى إنقاص الوزن. والسبب أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تسهّل عمل الأمعاء وتقي من الإصابة بالإمساك. كما أن تناوله يساهم في التحكم بمستوى السكر في الدم. وهو مصدر لعدد كبير من المغذّيات مثل المنغنيز الذي يساعد على تكوين الكوليتسرول الجيد والمغنيزيوم والحديد والنحاس.

الأرز الأبيض

يمكن الاعتماد عليه لتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها ولحماية صحة القلب والشرايين. كما أنه يحتوي على عناصر أساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفيتامين B والمغنيزيوم والمنغنيز.

وبحسب خبراء التغذية، فإن الأرز الأسمر أو البنّي هو الأكثر فائدةً، لأنه يحتوي على عدد كبير من المغذّيات ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

المصدر: وكالات