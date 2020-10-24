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October 24 2020 - 06:38

عالمة روسية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

منذ 1 ساعة 24 October، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت توتوستوليان خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة الإنسان عبر قنوات التنفس، وهذا ما يعرض المدخنين إلى خطر الإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، وذلك بسبب تزايد قنوات التنفس لديهم أكثر من غيرهم.
وأشارت توتوستوليان أن فيروس كورونا يتكاثر في الجسم فقط إذا تمكن من اختراق الخلايا من البوابة الرئيسية وهي هذه القنوات الموجودة لدى كل إنسان، قائلة إن “المدخنين لديهم تمثيل أعلى بكثير لمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 من غير المدخنين”.
وأوضحت الخبيرة الروسية أن هذا يدحض البيان والدراسة الصادرة بأن التدخين يفترض أنه يقي من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك

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