وزير خارجية أرمينيا: نشر قوات لحفظ السلام في قره باغ قيد النقاش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 03:32

وزير خارجية أرمينيا: نشر قوات لحفظ السلام في قره باغ قيد النقاش

منذ 4 mins 24 October، 2020
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