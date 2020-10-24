الناتو يعزز مهمته في العراق ويرغب في التشاور حول أفغانستان

وافق حلفاء الولايات المتحدة امس الجمعة على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب أحاديا من هذا البلد ومن أفغانستان.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن “الوضع الأمني في العراق يبقى مثيرا للقلق، لكن حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية”.

ويوجد حاليا في العراق 500 عنصر من الأطلسي في إطار مهمته، وقد أبدى الحلف استعداده “لزيادة العدد وتوسيع مهماتهم بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش”.

المصدر: ا ف ب