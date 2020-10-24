إردوغان يدين تفتيش الشرطة الألمانية مسجدا في برلين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 02:00

إردوغان يدين تفتيش الشرطة الألمانية مسجدا في برلين

منذ 1 ساعة 24 October، 2020
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة تفتيش الشرطة الألمانية مسجدا في برلين،معتبرا أن العملية تنم عن “إسلاموفوبيا”.
وقال إردوغان على تويتر “أدين بشدة عملية الشرطة التي تتجاهل الحرية الدينية بالكامل، وتنم عن إسلاموفوبيا وعنصرية تعيد أوروبا إلى ظلمات العصور الوسطى”.
وفتشت الشرطة الألمانية الأربعاء “مسجد مولانا” ومنشآت عدة في حي كروزبيرغ في مدينة برلين،الذي تقطنه أغلبية تتحدر من مهاجرين أتراك.
وجاءت العملية على خلفية شبهات احتيال للحصول على دعم تقدمه الدولة للشركات لمساعدتها خلال أزمة وباء كوفيد-19.

المصدر: ا ف ب

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