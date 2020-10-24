باريس ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتعتبره “خطوة مهمة” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 00:24

باريس ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتعتبره “خطوة مهمة”

منذ 29 mins 23 October، 2020
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