النائب ابي رميا: نظامنا السياسي الحالي بحاجة ماسة للتطوير

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب #سيمون ابي رميا أن” الرئيس الحريري استفاد من المبادرة الفرنسية والدعم الفرنسي للبنان،فإذا نجحت حكومته العتيدة سينعكس ذلك ايجابا على الوضع الاقتصادي والمالي واذا فشلت فالى الانهيار الشامل در”.

وفي برنامج حديث الساعة على قناة المنار مساء اليوم قال ابي رميا” نظامنا السياسي الحالي بحاجة ماسة للتطوير لانه يكبّل الجميع ويمنع التقدم، والوزراء يحملون معهم الى الحكومة اجنداتهم الحزبية ويعرقلون مشاريع بعضهم”.

وتابع” الكلّ يعلم ان النظام السياسي الحالي بحاجة لتطوير، وانا أؤيد الذهاب نحو نظام رئاسي، وأطمح ان نصل الى نظام ديمقراطي ينتج عنه اكثرية تحكم واقلية تراقب وتحاسب”.

وأضاف” العلاقة السياسية مع حزب الله عبّرنا عنها بورقة تفاهم مار مخايل التي تضمنت ١٠ بنود اصلاحية ووطنية واضحة، وملاحظاتنا واختلافاتنا وخلافاتنا في الملفات الداخليّة نعبّر عنها بكل وضوح وشفافية خلال لقاءاتنا مع الحزب”.

المصدر: موقع المنار