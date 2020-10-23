جمعية المصارف: المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 22:48

جمعية المصارف: المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات

منذ 18 mins 23 October، 2020
 جمعية المصارف
لبنان

أعلنت جمعية المصارف في بيان، “تعليقا على البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي اعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية بسبب اشتراط المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقدا، أن المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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