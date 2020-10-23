وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور:42 إصابة مثبتة ومؤكدة مخبريا

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور اليوم وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء عن تسجيل 42 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 41 إصابة لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وإصابة وحيدة وافدة.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :صور 6، صديقين 5، عين بعال 4، البرج الشمالي 3، قانا 3، شيحين 3، البص 2، الشهابية 2، الشبريحا 1، جبال البطم 1، يانوح 1، الحوش 1،

قدموس 1، بافلية 1، الرمادية 1، المجادل 1،حناوية 1، المعشوق 1، برج رحال 1، الرشيدية 1، معركة 1، العباسية 1، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1729 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 1496 حالة محلية بينها 307 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، 20 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 919 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 550 شفاء مخبريا و369 شفاء زمنيا.

وقالت الوحدة انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام