وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب دراجتهما النارية على طريق محمية وادي الحجير السلوقي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون عن وفاة شخص وإصابة آخر، إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها واصطدامها بصخرة على طريق محمية وادي الحجير منطقة السلوقي – مفرق بلدة مجدل سلم الجنوبية.

وهرعت سيارت الاسعاف التابعة لمركز اتحاد بلديات جبل عامل – مركز السلوقي، وقدمت الاسعافات الاولية اللازمة، فتبين أن إحدى الحالتين كانت تعاني من جروح خطيرة وكسور في الرأس. وتم نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي، حيث ما لبثت الحالة الخطرة ان فارقت الحياة. أما المصاب الثاني فهو قيد المراقبة الطبية وحاله جيدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام