وزير الصحة رعى افتتاح قسم كورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب: سنواجه كورونا ولن ننهزم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 21:12

وزير الصحة رعى افتتاح قسم كورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب: سنواجه كورونا ولن ننهزم

منذ 30 mins 23 October، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

رعى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن الجمعة الاحتفال الذي نظمته ادارة مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، لافتتاح القسم الخاص بمرضى الكورونا.

وقال حسن “بدأنا المواجهة بصفة تامة ان الموقف مواجهة والاستسلام هزيمة، هذا الموقف موقف شيخ شهداء المقاومة الاسلامية الشيخ راغب حرب عندما قال من هنا من الجنوب، الموقف سلاح والمصافحة اعتراف”، وتابع “نحن نقول ان الموقف مكافحة، مواجهة لهذا الوباء، هي الرسالة ذاتها، واما ان نستسلم فليس في تاريخنا ولا مسيرتنا او حاضرنا او مستقبلنا، لن ننهزم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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