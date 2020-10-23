تشييع الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها

شيع اليوم من الجامع الأموي بدمشق جثمان الشهيد الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها الذي ارتقى مساء أمس إثر تفجير إرهابي استهدف سيارته. شارك في التشييع ممثل الرئيس بشار الأسد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

وفي كلمة له قال الوزير السيد “إن الشهداء كتبوا بدمائهم وأرواحهم عز هذا الوطن ومجده.. أننا نقدم الشهداء من جيشنا العربي السوري الباسل الشهيد تلو الشهيد.. ويقدم العلماء الدماء إضافة إلى كلماتهم ومدادهم فكان منهم الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وكان هناك أكثر من 70 من علماء الدين والمطارنة ورجال الدين المسيحي كل ذلك في سبيل الحق”.

وأضاف الوزير السيد “أشارك في هذه الجنازة باسم السيد الرئيس بشار الأسد وأذكر الجميع بقوله إن العلماء أثبتوا الوطنية والمسؤولية وتعرضوا في هذه الحرب لضغوط هائلة لم يتعرض لها أحد ولكنهم صمدوا ولم يقبلوا إلا بالتضحية وبقول كلمة الحق.. ومن هذا القول أطلقنا على شهيدنا الأفيوني شهيد كلمة الحق”.

وتحدث وزير الأوقاف عن مناقب الشيخ الأفيوني وقال “لقد كنت نعم الأخ والصديق وقد كنا سوية مع علماء سورية في مواجهة الإرهاب والتطرف.. كنت بحق يا شيخ عدنان شهيد كلمة الحق وأن الإرهاب والتكفير الذي اغتالك أراد أن يغتال كل عمامة لعلماء سورية ولكنهم بعون الله لن يستطيعوا”.

وأقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الشيخ الأفيوني عقب صلاة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق ثم وري الثرى في مسجد المغربية بحي الصالحية بدمشق.

شارك في الصلاة والتشييع رئيس اتحاد علماء بلاد الشام الدكتور توفيق محمد سعيد رمضان البوطي وحشد من علماء الدين الإسلامي وفعاليات رسمية ودينية وشعبية.

واستشهد الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها يوم أمس جراء استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر في بلدة قدسيا بريف دمشق.

والشيخ الأفيوني من كبار علماء سورية والعالم الإسلامي وهو عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف ومفتي دمشق وريفها والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف.

المصدر: سانا