اليمن:قوى العدوان ترتكب 122 خرقًا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 21:12
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الرئيس المكلف سعد الحريري يجري الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة في مجلس النواب
النائب محمد رعد بعد الاستشارات: نصحنا بأن لا نذهب إلى الحكومة المصغرة وبإعطاء حقيبة لكل وزير وأبدينا استعدادنا للتعاون
النائب محمد رعد: أكدنا على أولويات تتعلق بالمرحلة بعد زيادة معدل الإصابة بكورونا
النائب جبران باسيل بعد لقاء تكتل لبنان القوي بالحريري: حديثنا كان مسؤولاً ونحن إيجابيون ويهمنا تشكيل حكومة بأسرع وقت
باسيل: لم نطرح أي مطلب أو شرط لتشكيل الحكومة سوى أن يكون هناك معايير واضحة محددة وموحدة لكل الأطراف
نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: ندعو إلى التعاون في تشكيل الحكومة لإخراج لبنان من الأزمات المتفاقمة
الشيخ أحمد قبلان: نطالب الرئيس الحريري بنقلة نوعية في عملية التأليف تؤمّن سرعة ولادة الحكومة وتلبّي طموحات الناس
وزير الداخلية محمد فهمي يصدر قراراً بشطب 18 بلدة من لائحة الإقفال بسبب فيروس كورونا
وزير الصحة حمد حسن يفتتح قسم الكورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب بالنبطية: يجب ان نواجه سويا ونستمر
وزير التربية طارق المجذوب يقرر تأجيل بدء التعليم لمرحلة الروضات في المدارس الرسمية إلى الثاني من الشهر المقبل
بلديات الضاحية الجنوبية تبدأ برفع النفايات من الشوارع على الرغم من عدم التوصل الى اتفاق بين الشركة المتعهدة ومصرف لبنان
الصحة اللبنانية: تسجيل 1534 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى للمرة الأولى بعد انتهاء الإغلاق الذي فرضه العدو لأكثر من شهر بحجة كورونا
إصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع جيش العدو في كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يلغي قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس وينقله من المستشفى إلى معتقل الرملة
جمعية واعد للأسرى: قرار الاحتلال بحق الأسير الأخرس هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء وإصرار على تصفيته وقتله
السفير الإيراني في العراق رداً على العقوبات الأميركية: الخطوة عززت شرعية نشاطي لتحقيق أهداف الجمهورية الإسلامية وشعبها
الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات على سفير واشنطن في بغداد ونائبه والقنصل العام الأميركي لدورهم بدعم الإرهاب ضد طهران
المتحدث باسم القوات الإيرانية: استمرار سقوط القذائف على إيران نتيجة المعارك في قره باغ وينبغي عدم إساءة استخدام صبرنا
البيت الابيض: الرئيس ترامب أعلن ان "اسرائيل" والسودان وافقتا على تطبيع العلاقات بينهما
البيت الابيض: ترامب أبلغ الكونغرس عزمه على رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف السويسرية برعاية أممية
المفوضية الأوروبية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المبرم في جنيف ضعيف المصداقية
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية: ندين فرض الولايات المتحدة عقوبات علينا بتهمة التدخل في الانتخابات الامريكية
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية: مصممون على اداء مهمتنا المتمثلة بتقديم المعلومات الشفافة والدفاع عن مصالح الامة
اليمن: استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق نار من حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية
الرئيس الصيني شي جينبينغ: لن نجلس مكتوفي الأيدي حيال أي ضرر يلحق بسيادتنا ولن نسمح لأي قوة بأن تغزو أو تقسم أراضينا
رئيس الوزراء الإسباني: العدد الفعلي للمصابين بكوفيد-19 تجاوز الثلاثة ملايين في البلاد
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تكثيف المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي لمحاربة خطاب الكراهية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اليمن:قوى العدوان ترتكب 122 خرقًا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية (المسيرة)
منذ 1 ساعة
23 October، 2020
الحديدة
اليمن
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