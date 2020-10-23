الرئيس عون يؤكد متابعة العمل على تأمين مبلغ 150 مليار إضافي لمبلغ الـ100 مليار ليرة، لتغطية باقي كلفة اصلاح المنازل المتضررة جراء انفجار المرفأ في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 19:34

الرئيس عون يؤكد متابعة العمل على تأمين مبلغ 150 مليار إضافي لمبلغ الـ100 مليار ليرة، لتغطية باقي كلفة اصلاح المنازل المتضررة جراء انفجار المرفأ في بيروت

منذ 27 mins 23 October، 2020
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