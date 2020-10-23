الرئيس عون أمل في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء لطلبه عبر مرسوم بتاريخ 23 ايلول 2020 في التخفيف من معاناة متضرري انفجار المرفأ في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 19:34

الرئيس عون أمل في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء لطلبه عبر مرسوم بتاريخ 23 ايلول 2020 في التخفيف من معاناة متضرري انفجار المرفأ في بيروت

منذ 28 mins 23 October، 2020
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