الحريري: سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية

قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الجمعة في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف تشكيل الحكومة العتيدة “إننا سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، التي تتضمن اصلاحات كان يجب أن نقوم بها منذ وقت طويل، لكننا الآن سنقوم بها، لسوء الحظ كل التأخير أوصلنا الى هنا”، مشيرا الى أن “هناك انهيارا في البلد وعلينا التعامل مع هذه الفرصة بشكل أن نضع الإختلاف جانبا وأن نكون إيجابيين حت نستعيد الثقة إن كان بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي”.

ولفت الحريري الى أنه “بالنسبة الى الوضع الإقتصادي فحدث ولا حرج، أن كان في الطبابة أو الدولار، وحتى نخرج من هذا المكان نحتاج الى وقت ولكن علينا أن نقوم بواجبنا بالاصلاحات التي وافقنا عليها بقصر الصنوبر”، وتابع ان “الطريق الوحيد هو التسريع في تشكيل حكومة تعمل على هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد، عندها نكون أوصلنا البلد الى وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت”، وأضاف “علينا وضع القواعد الصحيحة حتى يعود رأس المال الى البلد”.

وأكد الحريري “لن أحيد عن أي إصلاح مذكور في الورقة الفرنسية ويجب أن نحدد الاهداف ونعمل لتحقيقها، لن أزيح عن الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام