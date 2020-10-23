وفد “لبنان القوي” التقى الحريري.. باسيل: نحن ايجابيون الى أقصى الحدود

التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجمعة تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، وذلك في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة العتيدة.

وقال باسيل بعد اللقاء: “قمنا بواجبنا الدستوري بتلبية دعوة دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاستشارات النيابية، وكان حديثنا مسؤول وصريح ومنفتح”، وتابع “هذا يؤكد الشيء الذي رددناه على الدوام، ان لا مشكلة شخصية اطلاقا، وبالنسبة لنا المنحى الشخصي هو عامل ايجابي ومساعد بتقريب وجهات النظر”.

واضاف باسيل “نحن ايجابيون الى أقصى الحدود ويهمنا تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لتقوم بمهمة الاصلاحات المطلوبة”، وتابع “لدينا خوف اساسي وهم كبير بأن تتمكن الحكومة من تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفقون عليه والذي هو وارد في المبادرة الفرنسية وما هو ابعد”.

وأكد باسيل “حقنا طبيعي ان نتخوف بسبب التجارب السابقة، لكن هذا لا يعني انه ليس لدينا التصميم الكامل على انجاز الاصلاحات وتقديم اي دعم واي مساعدة لازمة واي تعاون”، وتابع “أولويتنا تبقى في مساعدة الناس على تخطي هذه الازمة”.

وتابع باسيل “لا نطرح اي مطلب او شرط سوى ان تكون هناك معايير واضحة وواحدة محددة وموحدة ككل الاطراف وكل المكونات، لان اعتمادها يسرع ويسهل تشكيل الحكومة”، واضاف “يجب ان تكون لدى الحكومة معاييرها الدستورية والميثاقية والتمثيلية، وان يتوافر ذلك بشكل عادل لتسريع وتسهيل تشكيلها”.

وقال باسيل “نحن سننتظر الامر الذي سيعتمده دولة الرئيس سعد الحريري بالاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى نقرر كيفية تعاطينا مع عملية التشكيل، دائما بايجابية كبيرة وتعاون، مع تأكيد تقديم كل مساعدة وتسهيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام