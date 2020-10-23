“اللقاء التشاوري” التقى الحريري: لحكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على اكبر دعم سياسي وشعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 17:52

“اللقاء التشاوري” التقى الحريري: لحكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على اكبر دعم سياسي وشعبي

منذ 35 mins 23 October، 2020
اللقاء التشاوري والحريري
لبنان

التقى الرئيس المكلف تأليف الحكومة في لبنان سعد الحريري الجمعة كتلة “اللقاء التشاوري” النيابية، وذلك في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها قبيل تشكيل الحكومة.

وتحدث باسم الكتلة النائب الوليد سكرية الذي طالب “بحكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على اكبر دعم سياسي وشعبي”.

وقال سكرية “بالنسبة الينا وعلى الرغم من امتناعنا عن تسمية الحريري نتمنى ان تتمكن حكومته من ان تنتزع ثقتنا وثقة اللبنانيين”، مشددا على ان “العنوان الاهم هو حماية مصالح الناس واللبنانيين”.

وأعلن سكرية “اننا لم نسم وطلبنا من النائب عدنان طرابلسي التسمية لئلا تقطع شعرة ‏معاوية وهو لم يحضر أمس لأنه مصاب بكورونا ولم يخرج عن قرار تكتلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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