كتلة “الجمهورية القوية” التقت الحريري: تشكيل حكومة خلال اسبوع مهلة طويلة

التقى الرئيس المكلف تأليف الحكومة في لبنان سعد الحريري الجمعة كتلة “الجمهورية القوية” في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها قبيل تشكيل الحكومة العتيدة.

وتحدث باسم الكتلة النائب جورج عدوان الذي قال بعد اللقاء “نحن كقوات لبنانية وكتلة جمهورية قوية موقفنا واضح بالنسبة الى تشكيل الحكومة، لا نريد شيئا إطلاقا ولا مطالب ولا شروط”، وتابع “ما ‏طلبناه من الحريري يتعلق بهموم اللبنانيين ومشاكل الناس والقضايا ‏التي يجب حلها”.

وقال عدوان “شددنا مع الحريري على ضرورة ان تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين لئلا ندخل بمحاصصة ومقاسمة وشروط”، واضاف “نبهنا الحريري إلى أنه اذا دخل في متاهة توزيع الحقائب ‏فستنسحب على كل الأفرقاء”، وتابع “حتى تشكيل حكومة خلال اسبوع مهلة طويلة”.

من جهة ثانية، دعا عدوان “إلى انتخابات مبكرة ليختار الناس من يريدون، ومن ‏يقنع نفسه بأن لديه ترف الشروط فهو يعيش بزمن مغاير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام