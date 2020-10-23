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كد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، أن بلاده تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في “أقرب وقت ممكن”.

وقال المتحدث للصحفيين، ردا على سؤال عن المدة التي قد تستمر فيها المحادثات المكثفة الجديدة “لقد أوضحنا طوال الوقت أننا نريد التوصل إلى اتفاق… في أقرب وقت ممكن، هذا ما نواصل العمل من أجله”.