الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 17:50

الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 October، 2020
أخبار موقع المنار

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