البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا تعلق إصدار التأشيرات بسبب “تهديد إرهابي”

أوقفت البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا اصدار التأشيرات بسبب معلومات بشأن تهديد إرهابي. وقالت السفارة الأميركية في أنقرة الجمعة في بيان “لقد تلقت البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا تقارير موثوق بها عن هجمات إرهابية محتملة، بالإضافة إلى عمليات اختطاف مواطنين أميركيين وأجانب في اسطنبول.

كما أن التهديد موجه بما في ذلك ضد القنصلية الأميركية العامة، ونظراً لذلك تقرر وقف تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتأشيرات في البعثات الأميركية في تركيا (بما في ذلك السفارة في أنقرة والقنصليات في إسطنبول وأضنة وإزمير) بشكل مؤقت”. وأوصت السفارة الأميركية رعاياها “بتوخي الحذر الشديد في المناطق التي قد يتجمع فيها الأميركيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو في مراكز التسوق”.

المصدر: سبوتنيك