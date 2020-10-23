كتلة “التكتل الوطني” التقت الحريري: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت واختيار أصحاب الاختصاص

التقى الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الجمعة كتلة “التكتل الوطني” في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة العتيدة.

وتحدث باسم الكتلة بعد اللقاء النائب فريد هيكل الخازن حيث شدد على “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن”، ورأى ان “لا ترف وقت ولا امكانية للتلهي بمشاكلنا والتجاذبات السياسية”، واعتبر ان “الشعب لا يهتم بالوزراء وباسم الرئيس فما يهمه هو العيش الكريم”.

وقال الخازن “على البعض الا يلجأ الى بدعة الميثاقية التي يجب ان تحترم الدستور أولا”، وتمنى ان “يؤخذ في الاعتبار عنصر المهنية والكفاءة وهذا ‏يتطلب صاحب اختصاص وخبرة بالحقيبة والوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام