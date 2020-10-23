وفد “الوفاء للمقاومة” التقى الحريري.. رعد: نصحنا بحكومة من 24 وزيرا

التقى وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد الجمعة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة العتيدة.

وقال رعد بعد اللقاء “عرضنا وجهة نظرنا المتعلق بدور الحكومة وهذا الامر قطعنا مسافة من التوافق عليه، وأكدنا أولويات تتعلق بالمرحلة خصوصا بعد ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في الوقت الذي ينبغي ان يعزز القطاع الصحي”.

واضاف رعد “تكلمنا بأمور إصلاحية تتصل بالقضاء والادارة وتصحيح الوضع المالي والنقدي وهذا كله مندرج في اطار المبادرة الفرنسية”، وشدد على “ضرورة التفاهم مع كل الكتل لسرعة تنفيذ القرارات”، وأكد على “وحوب ان تكون الحكومة محط ثقة”.

وقال رعد “نصحنا ان يكون لكل وزير حقيبة وألا نذهب إلى حكومة مصغرة ‏بل مشكلة من حوالي 24 وزيرا”، وتابع “تمنينا للرئيس المكلف التوفيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام