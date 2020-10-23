أردوغان يعلن أن لتركيا الحق بالمشاركة في حل نزاع قره باغ مثل روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن لبلاده الحق بالمشاركة في تسوية النزاع في إقليم قره باغ مثل روسيا. وقال أردوغان للصحفيين “إذا أرادت روسيا المشاركة في حل مشكلة قره باغ، فإن تركيا ترى أن لها الحق في المشاركة. لم أسمع أن لروسيا موقف سلبي في هذا الشأن”.

ووفقاً لأردوغان، فإن “مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم تحقق نتائج في تسوية أزمة قره باغ، مضيفاً “نواصل العمل مع روسيا بشأن سوريا وليبيا. آمل بأن نتمكن من اتخاذ الخطوات الصحيحة بشأن قره باغ وأخيرًا نحل هذه المشكلة “. هذا وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية 18 تشرين الأول/أكتوبر إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

المصدر: سبوتنيك