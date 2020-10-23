مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية ١٢: السعودية ستكون الدولة التي تنضم إلى قطار التطبيع مع “إسرائيل” بعد السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 14:20

مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية ١٢: السعودية ستكون الدولة التي تنضم إلى قطار التطبيع مع “إسرائيل” بعد السودان

منذ 8 mins 23 October، 2020
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