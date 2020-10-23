أردوغان: لتركيا الحق في المشاركة في حل نزاع قره باغ مثل روسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2020 - 14:20

أردوغان: لتركيا الحق في المشاركة في حل نزاع قره باغ مثل روسيا (سبوتنيك)

منذ 10 mins 23 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة