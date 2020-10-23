الشيخ النابلسي: عمل أميركا الأساس هو إخراج حزب الله من المعادلة الداخلية وتطويقه

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في موقفه الإسبوعي “ان هناك تراكمات خاطئة أدت إلى إعادة تكليف الحريري، ولم يكن حصل ما حصل لولا انكشاف لبنان أمام الضغوط الخارجية، ولولا التآكل الداخلي، والصيغة الطائفية المقفلة التي تنتج الخيبات والأعطاب”.

وأضاف” هذا البلد يهضم الأحلام وفي لحظة تقدمه يتقهقر إلى الوراء وأسوأ عيوب اللبنانيين النسيان، نسيان أن من أسقطنا منذ عام في هذه الفوضى العارمة، ومن سرق أموال الناس، وأحبط أي جهد إصلاحي حقيقي هي سياسات الحريري وجبنه وتلطيه وراء أسياده”.

تابع”إن لبنان مطوق سياسيا واقتصاديا وموضوع تحت الإقامة الجبرية لئلا يتحرك إلى خيارات بديلة نحو الشرق، هناك من يريد للبنان أن يخضع بالكامل، وعمل اميركا الأساس هو إخراج حزب الله من المعادلة الداخلية وتطويقه بالتعقيدات اللبنانية ليفشل في اتخاذ أي خيار وطني وليقيد بمنعه من بناء شراكات تؤسس لواقع جديد”.

واشار الشيخ النابلسي الى انه “علينا أن ننتبه في المرحلة المقبلة أن لا يكون ما كان من تكليف الحريري انقلابا يطال دور حزب الله في الداخل ويخرجه من القرار السياسي التنفيذي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام