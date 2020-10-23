الشيخ ياسين رحب بالتكليف: الاسراع في التأليف لمصلحة الوطن

رحب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين بـ “انطلاق عملية تأليف الحكومة عبر التكليف”، مطالبا بـ “ضرورة الاسراع في انجازها وفق مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف غير المسبوقة، وتجاوز كل التباينات الحاصلة على الصعيد السياسي والاسراع في انجاز الالية الدستورية بتمثيل كل اللبنانيين وعدم الغرق في تفاصيل تعيق العملية لأن البلد لا يحتمل مزيدا من الترف السياسي والمصالح الشخصية”.

وطالب الشيخ ياسين “جميع القوى السياسية بدعم الاجهزة الامنية والرقابية والقضائية لمنع التلاعب بلقمة عيش الناس وتفلت الاسعار وعدم احتكار المواد الغذائية والطبية لرفع أسعارها في هذه الظروف المتردية اقتصاديا وماليا”، مشددا على “ضرورة ضبط الاوضاع لمنع التفلت الامني وعمليات السرقة والقتل التي تشهدها المناطق اللبنانية”.

وشدد على “الرفض القاطع لرفع الدعم عن أي من المواد الغذائية والطبية، لأن ذلك يؤدي الى ما لا تحمد عقباه من تفلت امني وازمة اجتماعية”، مذكرا بـ “ضرورة استعادة المال المهرب والمنهوب لأن الأولوية اليوم هي لدعم العملة الوطنية عبر إعادة الأموال المنهوبة وليس عبر الاستدانة من هنا أو هناك”، داعياً اللبنانيين مواطنين ومسؤولين بـ “الوقوف مع الجيش في المفاوضات لتأكيد حقوق لبنان والتمسك بها برا وبحرا وعدم إخضاع ذلك لمصالح داخلية وخارجية مشبوهة”، مؤكدا أن “قوة لبنان تتمثل في جيشه وشعبه ومقاومته وهذه الثلاثية هي تحفظ الحقوق وتمنع الخضوع لابتزاز أصحاب المشاريع الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام