بلجيكا تعلن عن فرض المزيد من التدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن المزيد من الإجراءات لمكافحة ارتفاع معدلات تفشي فيروس كورونا في البلاد، والتي سيبدأ تطبيقها بشكل فوري حتى ما يقرب منتصف الشهر القادم، إذ ستغلق المنتزهات العامة ماعدا حدائق الحيوان، وسيسمح لدور السينما والمسارح باستقبال 200 شخص فقط، كما قررت السلطات إلغاء المشاركة في رياضة الهواة للفئات العمرية أكبر من 18 سنة، كما سيمنع حضور الجماهير إلى الرياضات الإحترافية.

وأفاد ألكسندر، وفقا لخبر صحفي الجمعة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية في إر تي، “اليوم، تسعة من المقاطعات العشر في مرحلة الخطورة للدرجة الرابعة، و مقاطعة ليمبورغ الوحيدة حتى الآن التي لا تعاني من خطر انتشار فيروس كورونا”. وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي، “نحن نتخذ المزيد من التدابير، لضمان أن أطباءنا والمستشفيات يمكنهم القيام بعملهم بأمان، وأن أطفالنا يمكنهم الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة، وأن شركاتنا تواصل العمل، وأخيرا أن صحتنا العقلية محمية قدر الإمكان”.

المصدر: سبوتنيك