الجيش اللبناني : 10274 وحدة سكنية متضررة من انفجار المرفأ ستستفيد من المساعدات المالية

عقدت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، مؤتمرا صحافيا الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في قاعة العماد نجيم – وزارة الدفاع الوطني، لعرض الآلية التي سيتم اعتمادها في توزيع المساعدات المالية على أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الجيش عبر حسابه على “تويتر” أنه تم تحديد آلية الدفع التي سيعتمدها في توزيع مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية على اصحاب الوحدات السكنية المتضررة، وأنه بناء على تصنيف الوحدات الذي تم خلال مرحلة مسح الأضرار، ستشمل آلية التوزيع الشقق المصنفة ضمن الفئات العادية والمتوسطة”.

وأوضح أن “قيمة التعويض للوحدات السكنية المخمنة بلغت أضرارها ما دون العشرين مليون ليرة بـ 60 % من قيمة هذا التخمين”.

وأعلن أن “عدد الوحدات السكنية المستفيدة هو 10274 وحدة، وستتولى قيادة الجيش تبليغ المواطنين عبر تعاميم واتصالات هاتفية بمواعيد تسلم مساعداتهم على أن يوقع كل مستفيد تعهدا باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله”.

المصدر: تويتر الجيش اللبناني