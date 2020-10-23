الجيش اللبناني: تتولى قيادة الجيش تبليغ المواطنين عبر تعاميم واتصالات هاتفية بمواعيد تسلم مساعداتهم على أن يوقع كل مستفيد تعهداً باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 12:26

الجيش اللبناني: تتولى قيادة الجيش تبليغ المواطنين عبر تعاميم واتصالات هاتفية بمواعيد تسلم مساعداتهم على أن يوقع كل مستفيد تعهداً باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله

منذ 35 mins 23 October، 2020
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