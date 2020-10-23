الجيش اللبناني : تمّ تحديد آلية الدفع التي سنعتمدها في توزيع مبلغ ١٠٠مليار ليرة على اصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار المرفأ بناءً لتصنيف الوحدات السكنية المتضررة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 12:26

الجيش اللبناني : تمّ تحديد آلية الدفع التي سنعتمدها في توزيع مبلغ ١٠٠مليار ليرة على اصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار المرفأ بناءً لتصنيف الوحدات السكنية المتضررة

منذ 37 mins 23 October، 2020
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