الصرف الصحي… طريقة جديدة لرصد تفشي فيروس كورونا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن آثار مرض كوفيد-19 يمكن رصدها بنجاح في مياه الصرف الصحي مما يساعد في تنبيه مسؤولي الصحة مبكرا بشأن حالات التفشي المحلية للفيروس.

وذكرت وكالة “رويترز” أنه تم تدشين هذا المشروع في يونيو/ حزيران في بادئ الأمر، وأثبت الآن أنه من الممكن رصد جزئيات من المادة الجينية للفيروس في مياه الصرف الصحي مما يوضح إن كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في مجتمع محلي أو مؤسسة ما.

وقالت الحكومة إن هذا سيتيح لمسؤولي الصحة رصد حالات التفشي الكبيرة خاصة عندما لا تكون الأعراض ظاهرة على حاملي الفيروس وبالتالي حث الناس على الخضوع لفحص أو اتخاذ تدابير وقائية.

وقال وزير البيئة، جورج يوستيس: “إنها خطوة مهمة نحو توفير صورة أوضح لنا بشأن معدلات العدوى على المستويين الوطني والمحلي لا سيما في المناطق التي قد يكون فيها عدد كبير من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض وبالتالي لا يسعون لإجراء فحوصات”.

وذكرت الحكومة أن مشروع فحص مياه الصرف يعمل بنجاح في جنوب غرب إنجلترا وتم تمديده الآن ليشمل 90 موقعا لمياه الصرف تغطي 22 في المئة من إنجلترا. وأضافت أنها تسعى لتوسيع نطاقه مستقبلا.

المصدر: سبوتنيك