الطقس غدا السبت غائم مع غبار في الأجواء والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى حار نسبيا السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة احيانا.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

– الاحد: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة احيانا، كما تتساقط امطار صباحية خفيفة الى معتدلة بشكل متفرق، خاصة على المرتفعات وفي الجنوب.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 20 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية – شرقية، ناشطة خصوصا في الجنوب، سرعتها بين 20 و55 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75 %.

– حال البحر: معتدل.

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية